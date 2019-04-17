В Украине задержаны российские диверсанты: что известно

Служба безопасности Украины прекратила деятельность российской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) и задержала семерых ее участников.

Об этом на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак. "Они задержаны и арестованы", —сказал он.

Также Грицак добавил, что утром 17 апреля силовики задержали еще одного преступника, который способствовал деятельности этой террористической группы на территории Украины.

Укринформ

По его данным, всего с начала 2017 года на территорию Украины из России и "ДНР" было направлено несколько диверсионных террористических групп.

"Эти группы направлялись российской военной разведкой для осуществления политических убийств, ликвидации офицеров украинских спецслужб", — рассказал глава СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Спецслужбы Российской Федерации с целью влияния на избирательный процесс в Украине создают предпосылки для дестабилизации и срыва выборов.

В частности, активно ведутся информационные атаки на руководителей страны и Вооруженных сил Украины.

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