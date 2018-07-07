В Украине задержали известного "вора в законе"

В Трускавце сотрудники полиции Львовской области задержали "вора в законе" по прозвищу Дато Агжабединский.

43-летнего гражданина Азербайджана Мамедова Джамиля Ильтезара Аглы, известного в криминальных кругах, уже выдворили из территории Украины с запретом вьезда на 5 лет.

Как сообщил начальник управления уголовного розыска ГУНП во Львовской области Сергей Богданов, в Украине мужчина находился нелегально, поскольку два месяца назад работники полиции и ГМС в Киевской области уже применяли к нему процедуру принудительного выдворения с запретом на въезд на три года.

Дато Агжабединский

"На данного гражданина составили административный протокол по статье 203 Административного кодекса (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине), выдворили из Украины и приняли решение о запрете на въезд на 5 лет", - добавил Богданов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось фото "вора в законе", который воюет в "ДНР".