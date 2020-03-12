В Украине задержали еще одного подозреваемого в похищении евромайдановцев: детали

Следователи Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины 12 марта задержали еще одного подозреваемого в участии в преступной организации, которая похитила активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого в 2014 году.

Им оказался житель города Белая Церковь Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что 27 февраля 2020 года мужчине было сообщено о подозрении в участии в преступной организации и незаконном лишении свободы и похищении человека по ч. 1 ст. 255 и ч. 3 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

ГБР задержало еще одного участника похищения Юрия Вербицкого и Игоря Луценко

При этом из-за того, что подозреваемый не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на его задержание.

"Следствием установлено, что житель города Белая Церковь Киевской области вошел в преступную группу с 9 "титушок", организованную для похищения и запугивания активных участников Евромайдана и незаконного препятствования мирным акциям протеста. 21 января 2014 года примерно в 4:00 подозреваемый в составе этой группы похитил из Александровской клинической больницы Киева активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого", – говорится в сообщении.

Задержан еще один участник похищения евромайдановцев dbr.gov.ua

В ГБР подчеркнули, что именно после этого потерпевшие подвергались пыткам, а Юрий Вербицкий вследствие травм и переохлаждения умер.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. В случае доказательства вины, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Задержан еще один участник похищения евромайдановцев dbr.gov.ua

Напомним, следователи ГБР 10 марта 2020 задержали другого участника этой организации, подозреваемого в похищении и истязании активистов и умышленном убийстве Юрия Вербицкого.

Задержан еще один участник похищения евромайдановцев dbr.gov.ua

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