"Их сотни тысяч!" В Украине забили тревогу из-за "охоты" террористов на молодежь

Пропагандисты террористов "ДНР" добились того, чтобы хештеги с упоминанием псевдореспублики вырвались в лидеры в популярной среди молодежи соцсети TikTok.

На этот опасный момент обратил внимание на странице своего блога в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

По его словам, это свидетельствует о том, что оккупанты проводят спланированную и продуманную кампанию по агитации молодого поколения украинцев, которые живут в ОРДЛО. Вместе с тем он забил тревогу из-за того, что национально-патриотическое воспитание в Украине оставляет желать лучшего.

Пропаганда "ДНР" в сети

"Вот здесь снова можем наблюдать полный провал патриотического воспитания молодежи в течение последних пяти лет на всех уровнях, и меня никто не убедит в обратном. Пропаганда России на оккупированных территориях идет агрессивная и дает свои негативные плоды, чего, к сожалению, нельзя сказать о нас", – написал защитник Украины.

Он акцентировал внимание на том, что хештеги с упоминанием террористических организаций действительно ставят представители молодежи с временно оккупированных территорий. Безусловно, некоторые из них делают это с целью высмеивания оккупантов, однако большинство все же поддается российскому информационному зомбированию.

Сравнение охватов хештегов Украины и террористов Facebook Анатолий Штирлиц – блог

"Некоторые молодые и перспективные блогеры сети с оккупированных территорий имеют десятки и сотни тысяч подписчиков. Они повсюду, везде ставят эти хештеги, чего, к сожалению, нельзя сказать об украинской молодежи. У нас, как всегда, ответственные за патриотическое воспитание молодежи должностные лица полюбили известный и наиболее приятный им хештег #длягалочки. Конечно, российский хештег #Украина значительно превышает эти показатели. Но мы с вами боремся за украинскую Украину, а не русскую", – возмутился украинский офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандисты террористической "ДНР" привлекли детей с оккупированных территорий к циничному флешмобу "С Россией в сердце". В снятом ролике молодые люди признаются в любви к стране-агрессору и называют ее родиной.

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