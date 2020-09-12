В Украине за сутки разбились самолет и дельтаплан: пилоты погибли

Виктория Довгань Расследования 12:00, 12.09.2020 Обновлено: 12:19, 12.09.2020

В течение суток в Украине случилось две катастрофы с легкомоторным авиатранспортом, в результате чего погибли двое пилотов.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, 12 сентября в 08:10 в поле вблизи села Дьяковка Буринского района Сумской области упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот погиб на месте. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

На Сумщине упал легкомоторный самолет.
Сайт ГСЧС
Пилот на Сумщине также погиб на подсолнуховом поле.
Сайт ГСЧС

А 11 сентября в 08:23 в Житомирской области между населенными пунктами Народичи и Яжберень так же на поле упал дельтаплан. По предварительной информации, летательный аппарат осуществлял обработку поля с подсолнухами, однако пилот не справился с управлением.

На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются. Как стало известно OBOZREVATEL, в результате ЧП погиб житель пгт Озерное Житомирского района Житомирской области.

Место падения дельтаплана на Житомирщине.
Сайт ГСЧС
В Житомирской области дельтаплан упал во время обработки поля подсолнухов.
Сайт ГСЧС
Из-за падения дельтаплана погиб пилот из пгт Озерное.
Сайт ГСЧС

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