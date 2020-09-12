В Украине за сутки разбились самолет и дельтаплан: пилоты погибли

В течение суток в Украине случилось две катастрофы с легкомоторным авиатранспортом, в результате чего погибли двое пилотов.

Об этом сообщили на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Так, 12 сентября в 08:10 в поле вблизи села Дьяковка Буринского района Сумской области упал легкомоторный самолет, который предварительно идентифицирован как Х-32 "Бекас". Пилот погиб на месте. Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

А 11 сентября в 08:23 в Житомирской области между населенными пунктами Народичи и Яжберень так же на поле упал дельтаплан. По предварительной информации, летательный аппарат осуществлял обработку поля с подсолнухами, однако пилот не справился с управлением.

На месте происшествия спасатели проложили магистральную линию для предотвращения возникновения пожара или взрыва. Обстоятельства падения устанавливаются. Как стало известно OBOZREVATEL, в результате ЧП погиб житель пгт Озерное Житомирского района Житомирской области.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 июня в Одессе на территории гипермаркета разбился легкомоторный самолет Y1 "Дельфин". В катастрофе погибли два человека.

Также одномоторный самолет Grumman разбился 1 мая, под Днепром. За штурвалом находился курсант Павел Клемин. Его первый самостоятельный полет инструктировал опытный летчик Сергей Горшенин.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!