В Украине за год задержали 21 "вора в законе". Видео

Дарницкий суд Киева взял под арест "вора в законе" Кобу Шемазашвили, известного как Каба Руставский.

46-летнего уроженца Грузии задержали в одном из частных секторов столицы, где он скрывался от полиции. С 2016 года "Коба" находится в международном розыске за серию тяжких преступлений, среди которых отмывания средств и убийство.

"Он постоянно менял свои места проживания, применял меры конспирации. У него было доверенное лицо, это его охранник, он всегда сопровождал и помогал в преступной его деятельности" – отметили в Департаменте стратегических расследований НПУ.

По данным Национальной полиции, в 2018 году задержали 9 "воров в законе", а с начала 2019 и на сегодня задержали уже 21-го "вора в законе". Чаще всего в поле зрения сотрудников полиции попадал "вор в законе" по кличке Тенго Гальский. Он был задержан в течение 2019 года 4 раза.

В Украине воры в законе контролируют подпольный игорный бизнес, сутенерство, угон элитных авто, рэкет. И в то же время именно босов криминального мира сложно документировать и привлечь к ответственности. Поставить точку в уголовных гастролях воров в законе в Украину призван законопроект 2513. 4 марта на комитете Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности проект закона принимали во втором чтении.

"Каждый так называемый вор в законе он за собой имеет десятки, а то и сотни других преступников ... он для них организует кришевание, организует защиту через коррупционные схемы. Именно поэтому этот закон сделает так, чтобы у воров в законе горела земля под ногами" - заверил заместитель министра Антон Геращенко.

Проект закона предусматривает до 10 лет лишения свободы за участие в преступном сообществе. До 12 лет заключения получат те, кто занимает высокую должность в преступной организацией. Проект №2513 берет лучшие международные методики и призван сделть Украину безопасной.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, сколько "воров в законе" работают в Украине и о недостатках и скандальных моментах законопроекта №2513.

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