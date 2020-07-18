В Украине за два дня на взятках погорели 9 чиновников

В Украине на коррупции разоблачили 9 чиновников за два дня.

В течение двух дней, 15 и 16 июля, правоохранители поймали на взятках девять чиновников в Кировоградской, Волынской, Львовской и Запорожской областях.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции. Суммы неправомерной выгоды, которые требовали злоумышленники, колебались от 200 до 1000 долларов США.

Уточняется, что 16 июля на Кировоградщине задержали одного из начальников отдела управления Гоструда области. За прохождение обучения работников по вопросам охраны и выдачу соответствующих удостоверений он требовал 11 000 гривен, а как "аванс" получил 4,5 тысячи.

Задержание на Кировоградщине. npu.gov.ua

В Волынской области председатель квалификационной комиссии межрегионального управления Государственной службы морского и речного транспорта получил 10 000 гривен за выдачу водительского удостоверения торгового судна. Предварительно, он привлек к коррупционной деятельности еще двух членов этой комиссии.

16 июля на месте задержания подозреваемого полицейские, кроме суммы неправомерной выгоды, изъяли 43 000 гривен, происхождение которых будет устанавливаться.

Изъятые деньги у чиновника на Волыни. npu.gov.ua

16 июля во Львовской и 15 июня в Запорожской областях оперативники задержали работников Укртрансбезопасности.

За решение вопроса о снятии с учета использованного разрешения на международные перевозки инспектор с Львовщины получил 4000, а с Запорожья – 5000 гривен. Они обещали не привлекать перевозчика к ответственности за нарушения правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам.

Задержание во Львове. npu.gov.ua

Взятка сотруднику Укртрансбезопасности в Запорожской области. npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее сотрудник отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности в Киеве и области был задержан на взятке в 3 тысячи долларов. За эту сумму он обещал продать должность в СБУ.