В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность "управляемого из России экстремистского объединения", целью которого была дестабилизация ситуации в Украине во время выборов.

Группировка координировалось уроженцем РФ Рустамом Ташбаевым, который ранее учился в Калининградском высшем военно-морском училище, а сейчас является гражданином США, сообщает пресс-центр СБУ. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В 2015 году Ташбаева выдворили из Украины с формулировкой "за подрывную деятельность".

Скриншот с видео

Как выяснилось, по заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать военизированные формирования – "Украинскую повстанческую армию" (УПА с зарубежной дислокацией) и "Украинскую национальную армию" (УНА – с дислокацией в Украине).

В Украине процесс создания УНА возглавил местный житель Юрий Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Нацполиции за незаконное хранение оружия и ограбления, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя.

В августе 2017 года Заболотного, экс-бойца АТО из Правого сектора, осудили на два года за экстремистский ролик на YouTube.

Долгое время Заболотный вел переговоры с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским о получении денежной помощи для экстремистской деятельности.

В СБУ узнали, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в конце 2018 года руководители УНА наладили сбор данных о дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ "с целью совершения диверсий и срыва мобилизации".

"Российский след" в деятельности организации якобы подтвердился по результатам 16 обысков в Одессе: двое задержанных - граждане РФ и Молдовы (из ПМР), а третий – украинец, является уроженцем Приднестровья.

Изъяты боеприпасы, оружие, военное снаряжение, средства связи и тысяча экземпляров газет с призывом присоединяться к деятельности УНА.

Пресс-центр СБУ

Пресс-центр СБУ

Пресс-центр СБУ

Пресс-центр СБУ

Пресс-центр СБУ

Пресс-центр СБУ

Пресс-центр СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военная контрразведка СБУ разоблачила деятельность российской агентурной сети и специального информационного подразделения Генштаба Вооруженных сил РФ на подконтрольной Украине территории Донбасса.

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