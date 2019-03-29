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В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

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Служба безопасности Украины разоблачила деятельность "управляемого из России экстремистского объединения", целью которого была дестабилизация ситуации в Украине во время выборов.

Группировка координировалось уроженцем РФ Рустамом Ташбаевым, который ранее учился в Калининградском высшем военно-морском училище, а сейчас является гражданином США, сообщает пресс-центр СБУ. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В 2015 году Ташбаева выдворили из Украины с формулировкой "за подрывную деятельность".

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В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Скриншот с видео

Как выяснилось, по заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать военизированные формирования – "Украинскую повстанческую армию" (УПА с зарубежной дислокацией) и "Украинскую национальную армию" (УНА – с дислокацией в Украине).

В Украине процесс создания УНА возглавил местный житель Юрий Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Нацполиции за незаконное хранение оружия и ограбления, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя.

В августе 2017 года Заболотного, экс-бойца АТО из Правого сектора, осудили на два года за экстремистский ролик на YouTube.

Долгое время Заболотный вел переговоры с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульским о получении денежной помощи для экстремистской деятельности.

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В СБУ узнали, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в конце 2018 года руководители УНА наладили сбор данных о дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ "с целью совершения диверсий и срыва мобилизации".

"Российский след" в деятельности организации якобы подтвердился по результатам 16 обысков в Одессе: двое задержанных - граждане РФ и Молдовы (из ПМР), а третий – украинец, является уроженцем Приднестровья.

Изъяты боеприпасы, оружие, военное снаряжение, средства связи и тысяча экземпляров газет с призывом присоединяться к деятельности УНА.

В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Пресс-центр СБУ

В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Пресс-центр СБУ

В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Пресс-центр СБУ

В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Пресс-центр СБУ

В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Пресс-центр СБУ

В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Пресс-центр СБУ

В Украине вычислили созданную Россией группировку экстремистов: что могло быть

Пресс-центр СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военная контрразведка СБУ разоблачила деятельность российской агентурной сети и специального информационного подразделения Генштаба Вооруженных сил РФ на подконтрольной Украине территории Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Однако..., получается, что т.н. Правый сектор - агенты Кремля! Теперь все становится на свои места - ПС устроил свержение Яныка в 2014, чтобы дать возможность России захватить Крым пользуясь неразберихой в Украине!!!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Шото я хлопцы не зрозумел, так шо, бандэровцы это агенты Кремля? Так может, самый главный бандэра Порошэнко, тоже агент Кремля ? Та на окраине есть хоть как-то , кто ещё не агент Кремля ?
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
"Как выяснилось, по заданию российских спецслужб" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ А задание российских спецслужб оно как, в письменном виде было? Находится же планктон, который верит в подобное.Для жовтосинего планктона: если бы ФСБ действительно готовила теракт в харьковском метро(или украинские главари действительно так думали), то вонь бы уже на весь мир стояла, вплоть до Совбеза ООН
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Nemo Александр
Nemo Александр
Поросёнков Петя, "А задание российских спецслужб оно как, в письменном виде было?"... Ну конечно!!! Любой диверсант в жизни не пойдет на задание не имея с собой письменного приказа, подлинного документа, удостоверяющего личность, а также всех государственных наград.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Поросёнков Петя, Конешно, нашли приказ с отпечатками пальцев Путина, отпечатки были жирными и пахли тушенкой московского мясокомбината.
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