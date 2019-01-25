|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

В Украине вступил в силу закон о разминировании: чего ждать Донбассу

1.2тЧитать материал на украинском

Закон о противоминной деятельности, необходимый для разминирования Донбасса, вступил в силу в Украине 25 января. Он предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать и выполнять разминирование, а также проверять качество работ.

Как закон поможет разминированию и сколько лет займет очистка Донбасса от взрывчатки, рассказал в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что закон снимает любые ограничения относительно того, кто может заниматься очисткой от мин "загрязненных" территорий.

"Хотел бы напомнить, что относительно этого вопроса шла борьба с определенными лоббистскими силами, которые были против того, чтоб привлекать гражданские компании, привлекать на коммерческой основе в состав бывших участников боевых действий и т.д. Пытались все оставить в руках государственных учреждений. Но удалось переломить сопротивление и закон вступил в силу, я надеюсь, это позитивно повлияет на вопрос гуманитарного разминирования на востоке нашего государства", – рассказал Тука.

Новости
Защищали Украину: полный список бойцов ВСУ, погибших на Донбассе в 2018 году

По его словам, разминировать будут, в первую очередь, территории Донецкой и Луганской областей, однако взрывные устройства нередко обнаруживают "в любых точках нашего государства".

Чиновник сообщил, что, по оценкам специалистов из Израиля, Хорватии, Швейцарии, Дании, приблизительный срок очистки всей "загрязненной" территории составляет от 10 до 20 лет.

Замминистра также отметил необходимость создать механизм ответственности за выполненные работы по разминированию территорий.

"Как именно будет осуществляться очистка территорий, где будет фиксироваться, в каком порядке определенная территория очищена, кто в дальнейшем несет ответственность за какие-либо несчастные случаи", – перечислил он.

Новости
Война на Донбассе: украинцам дали оптимистичный прогноз на 2019 год

Тука также привел в пример инциденты, когда от мин на Донбассе гибли мирные жители: "Когда я работал на Луганщине, за мою каденцию было 4 случая подрыва сельскохозяйственной техники на полях на свободной от оккупации территории. В начале прошлого года в Луганской области неподалеку от Станицы Луганской произошел трагический случай, когда две женщины долго ждали автобус на остановке, а его не было. Они решили отойти на 15 м в сторону лесопосадки и подорвались – обе погибли".

В Украине вступил в силу закон о разминировании: чего ждать Донбассу

qha.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеОперация Объединенных сил на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРМинистерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Для людей точно ничего нового, любой бандера, приблизившийся к границе, будет утилизирован))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги

Загрузка...