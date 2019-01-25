В Украине вступил в силу закон о разминировании: чего ждать Донбассу

Закон о противоминной деятельности, необходимый для разминирования Донбасса, вступил в силу в Украине 25 января. Он предусматривает создание системы органов, которые будут планировать, координировать и выполнять разминирование, а также проверять качество работ.

Как закон поможет разминированию и сколько лет займет очистка Донбасса от взрывчатки, рассказал в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Он отметил, что закон снимает любые ограничения относительно того, кто может заниматься очисткой от мин "загрязненных" территорий.

"Хотел бы напомнить, что относительно этого вопроса шла борьба с определенными лоббистскими силами, которые были против того, чтоб привлекать гражданские компании, привлекать на коммерческой основе в состав бывших участников боевых действий и т.д. Пытались все оставить в руках государственных учреждений. Но удалось переломить сопротивление и закон вступил в силу, я надеюсь, это позитивно повлияет на вопрос гуманитарного разминирования на востоке нашего государства", – рассказал Тука.

По его словам, разминировать будут, в первую очередь, территории Донецкой и Луганской областей, однако взрывные устройства нередко обнаруживают "в любых точках нашего государства".

Чиновник сообщил, что, по оценкам специалистов из Израиля, Хорватии, Швейцарии, Дании, приблизительный срок очистки всей "загрязненной" территории составляет от 10 до 20 лет.

Замминистра также отметил необходимость создать механизм ответственности за выполненные работы по разминированию территорий.

"Как именно будет осуществляться очистка территорий, где будет фиксироваться, в каком порядке определенная территория очищена, кто в дальнейшем несет ответственность за какие-либо несчастные случаи", – перечислил он.

Тука также привел в пример инциденты, когда от мин на Донбассе гибли мирные жители: "Когда я работал на Луганщине, за мою каденцию было 4 случая подрыва сельскохозяйственной техники на полях на свободной от оккупации территории. В начале прошлого года в Луганской области неподалеку от Станицы Луганской произошел трагический случай, когда две женщины долго ждали автобус на остановке, а его не было. Они решили отойти на 15 м в сторону лесопосадки и подорвались – обе погибли".

qha.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Согласно данным Министерства обороны на ноябрь 2018 года, с начала боевых действий на Донбассе жертвами мин и снарядов стали 1858 человек. Количество погибших составило 482 человека, из них 21 ребенок.

Дипломат Василий Филипчук считает, что Россия будет добиваться введения на Донбасс миротворческой миссии, подконтрольной не ООН, а ОБСЕ, где Кремль имеет большое влияние.

Советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко заявил, что, после введения на Донбасс миротворцев, разоружение незаконных воинских формирований и выдворение иностранных наемников должно занять два месяца.

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