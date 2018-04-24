"В Украине вам сделают, что угодно!" Аксенов закатил истерику перед жителями Крыма

Глава оккупационной "власти" аннексированного Крыма Сергей "Гоблин" Аксенов заявил, что жителям полуострова нужно ездить на территорию Украины только через пропускные пункты с материковой части РФ

"Я советую крымчанам, особенно тем, кто работал в органах государственной власти, не ездить в Украину, тем более через эту границу. Законов там нет, это контрпродуктивно. Пиратское государство, сделать могут вам, что угодно", – сказал Аксенов, передает РИА "Новости".

По его словам, федеральные органы власти РФ в курсе "проблемы задержания крымчан" в Украине. Он пригрозил предпринять ответные действия.

"Думаю, что все поправится. Федеральные власти в курсе этого, со всеми представителями ведомств проговорил, уверен, что ответные меры и заявления не заставят себя ждать. МИД будет комментировать эту позицию", — добавил он.

Кроме того, Аксенов прокомментировал задержание экипажа рыболовного судна "Норд", назвав "вымещением злобы".

"Вымещение злобы на гражданах — это признак трусости и слабости. Я понимаю, если бы конкретных участников – меня или тех, кто голосовал, но чего рыбаков трогать, чего женщин трогать, для чего это все делают? Это только трусы делают, и принимать решение такое может только слабая личность", – пожаловался сказал Аксенов.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом. Двое членов экипажа покинули территорию Украины по поддельным паспортам, отправившись в Крым через Россию.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля силовики задержали гражданку, которая незаконно организовывала сбор подписей в Крыму в поддержку Путина.