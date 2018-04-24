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"В Украине вам сделают, что угодно!" Аксенов закатил истерику перед жителями Крыма

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Глава оккупационной "власти" аннексированного Крыма Сергей "Гоблин" Аксенов заявил, что жителям полуострова нужно ездить на территорию Украины только через пропускные пункты с материковой части РФ

"Я советую крымчанам, особенно тем, кто работал в органах государственной власти, не ездить в Украину, тем более через эту границу. Законов там нет, это контрпродуктивно. Пиратское государство, сделать могут вам, что угодно", – сказал Аксенов, передает РИА "Новости".

По его словам, федеральные органы власти РФ в курсе "проблемы задержания крымчан" в Украине. Он пригрозил предпринять ответные действия.

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"Думаю, что все поправится. Федеральные власти в курсе этого, со всеми представителями ведомств проговорил, уверен, что ответные меры и заявления не заставят себя ждать. МИД будет комментировать эту позицию", — добавил он.

Кроме того, Аксенов прокомментировал задержание экипажа рыболовного судна "Норд", назвав "вымещением злобы".

"Вымещение злобы на гражданах — это признак трусости и слабости. Я понимаю, если бы конкретных участников – меня или тех, кто голосовал, но чего рыбаков трогать, чего женщин трогать, для чего это все делают? Это только трусы делают, и принимать решение такое может только слабая личность", – пожаловался сказал Аксенов.

Напомним, 25 марта корабль морской охраны Госпогранслужбы в украинских водах Азовского моря задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под российским флагом. Двое членов экипажа покинули территорию Украины по поддельным паспортам, отправившись в Крым через Россию.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля силовики задержали гражданку, которая незаконно организовывала сбор подписей в Крыму в поддержку Путина.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Сергей Аксенов
Место
Украина
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