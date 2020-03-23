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23 марта • обновлено в 12:13
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В Украине в разгар карантина хотели вывезти тысячи медицинских халатов

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В Волынской области пытались незаконно вывезти из Украины почти 40 тысяч медицинских халатов, которые запрещены правительством к экспорту.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ, которая пресекла попытку контрабанды.

"На таможенном посту "Ягодин" в грузовике, который следовал в одну из стран Евросоюза, обнаружили почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Стоимость задержанной партии составляет почти 42 тысяч евро", – говорится в сообщении.

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

СБУ

В СБУ отметили, что организаторы контрабанды пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

СБУ

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

СБУ

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов

СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта коронавирус накрыл уже более 180 стран. В Украине обнаружено уже 73 случая заражения.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Луцк
Тег
Служба безопасности Украины
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