В Волынской области пытались незаконно вывезти из Украины почти 40 тысяч медицинских халатов, которые запрещены правительством к экспорту.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ, которая пресекла попытку контрабанды.

"На таможенном посту "Ягодин" в грузовике, который следовал в одну из стран Евросоюза, обнаружили почти 40 тысяч медицинских халатов из нетканого синтетического волокна. Стоимость задержанной партии составляет почти 42 тысяч евро", – говорится в сообщении.

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов СБУ

В СБУ отметили, что организаторы контрабанды пытались вывезти продукцию за рубеж, несмотря на введенные правительством ограничения из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов СБУ

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов СБУ

В ЕС пытались вывезти 40 тысяч медицинских халатов СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта коронавирус накрыл уже более 180 стран. В Украине обнаружено уже 73 случая заражения.

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