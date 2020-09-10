В Украине в ДТП за годы независимости погибло более 170 тысяч человек

В течение 1991-2019 годов в Украине произошло 1 088 241 ДТП, в которых погибли 174 095 человек. Кроме того, еще 1 264 657 украинцев получили серьезные травмы.

Такую статистику обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел. Правоохранители уточнили, что 40% всех ДТП в Украине произошли из-за нарушения скоростного режима.

Количество ДТП в Украине с 1991 по 2019 годы. МВД Украины

Большое количество ДТП вызвано превышением скорости. МВД Украины

Впрочем ситуация существенно улучшилась после установки на отечественных автодорогах камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Так, только с июня по август количество ДТП с пострадавшими на участках с этими устройствами уменьшилось с 37 до 13.

Уменьшение количества аварий на дорогах после установки камер. МВД Украины

Ожидается, что за 5 лет функционирования системы удастся предотвратить 480 аварий, а за 10 лет – 960.

Так количество аварий должно уменьшиться за 10 лет работы системы. МВД Украины

Прогноз по уменьшению ДТП за 5 лет. МВД Украины

Всего за первые 100 дней работы системы уже зафиксировано 833 949 нарушений и собрано 645 526 штрафов на сумму 101 694 585 гривен.

За первые 100 дней работы камер удалось собрать более 101 млн грн штрафов. МВД Украины

В МВД напомнили, что Государственное агентство инфраструктурных проектов уже закупило 220 камер для повышения безопасности на украинских дорогах. Еще 300 планируют закупить и установить в городах нашего государства в 2021 году.

В 2021 году в Украине установят 300 новых камер автофиксации. МВД Украины

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