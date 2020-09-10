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В Украине в ДТП за годы независимости погибло более 170 тысяч человек

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
1,2 т.

  • С 1991 по 2019 год на отечественных дорогах произошло свыше 1 млн аварий

  • Только за первые 100 дней работы системы автофиксации нарушений ПДД зафиксировано почти 834 прецедента

  • Главной причиной ДТП в Украине является превышение скорости

ДТП в Украине забрали больше жизней, чем война

ДТП в Украине забрали больше жизней, чем война. ns-plus.com.ua

В течение 1991-2019 годов в Украине произошло 1 088 241 ДТП, в которых погибли 174 095 человек. Кроме того, еще 1 264 657 украинцев получили серьезные травмы.

Такую статистику обнародовала пресс-служба Министерства внутренних дел. Правоохранители уточнили, что 40% всех ДТП в Украине произошли из-за нарушения скоростного режима.

Количество ДТП в Украине с 1991 по 2019 годы.

Количество ДТП в Украине с 1991 по 2019 годы. МВД Украины

Большое количество ДТП вызвано превышением скорости.

Большое количество ДТП вызвано превышением скорости. МВД Украины

Впрочем ситуация существенно улучшилась после установки на отечественных автодорогах камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Так, только с июня по август количество ДТП с пострадавшими на участках с этими устройствами уменьшилось с 37 до 13.

Уменьшение количества аварий на дорогах после установки камер.

Уменьшение количества аварий на дорогах после установки камер. МВД Украины

Ожидается, что за 5 лет функционирования системы удастся предотвратить 480 аварий, а за 10 лет – 960.

Так количество аварий должно уменьшиться за 10 лет работы системы.

Так количество аварий должно уменьшиться за 10 лет работы системы. МВД Украины

Прогноз по уменьшению ДТП за 5 лет.

Прогноз по уменьшению ДТП за 5 лет. МВД Украины

Всего за первые 100 дней работы системы уже зафиксировано 833 949 нарушений и собрано 645 526 штрафов на сумму 101 694 585 гривен.

За первые 100 дней работы камер удалось собрать более 101 млн грн штрафов.

За первые 100 дней работы камер удалось собрать более 101 млн грн штрафов. МВД Украины

В МВД напомнили, что Государственное агентство инфраструктурных проектов уже закупило 220 камер для повышения безопасности на украинских дорогах. Еще 300 планируют закупить и установить в городах нашего государства в 2021 году.

В 2021 году в Украине установят 300 новых камер автофиксации.

В 2021 году в Украине установят 300 новых камер автофиксации. МВД Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • на дорогах Киева и области с 00:00 1 июня заработали 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

  • Они измеряют только скоростной режим движения транспорта на дорогах и в случае выявления правонарушения автоматически его фиксируют.

  • Превышение скорости движения наказывается штрафом, на уплату которого дается 30 дней: более чем на 50 км/ч – 510 грн, от 20 до 50 км/ч – 255 грн.

  • Штраф уменьшается на 50%, если его уплатить в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

  • Однако некоторые украинские автомобилисты продолжают маскировать и прятать номера своих авто, чтобы не быть пойманными на камеру системы автофиксации нарушений ПДД.

  • В то же время в МВД отметили, что на дорогах за годы независимости погибло больше украинцев, чем на войне на Донбассе.

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