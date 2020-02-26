В городе Винники, Львовская область, уничтожили самую крупную партию алкогольных напитков – почти 14 тонн, или более 37 тысяч бутылок.

Стоимость уничтоженного спиртного составила 4 млн гривен, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Алкоголь уничтожили в рамках исполнительного производства о конфискации незаконно изготовленных спиртных напитков, что не соответствовали ГОСТу.

В Украине уничтожили партию водки Минюст Украины

Так, были уничтожены такие поддельные марки водки, как "Рюмка золота", "Рюмка серебряная", "Золотая пшеничка", "Лесная песня", "Великая княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будем", "Забава", "Родная столица" и "Максимум".

В Украине уничтожили партию водки Минюст Украины

"Сегодня мы уничтожаем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов", – заявил министр юстиции Денис Малюська.

В Украине уничтожили партию водки Минюст Украины

У селі Винники на Львівщині публічно розпочали утилізацію близько 14 тонн пляшок підробленого алкоголю — це найбільша в історії України утилізація алкогольних напоїв pic.twitter.com/CZ2tZZn40p — hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время проверки складов одного из оптовых реализаторов ликероводочной продукции обнаружили водку с недействительными марками акцизного налога.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук объявил войну поддельному алкоголю.

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