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26 февраля • обновлено в 16:47
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В Украине уничтожили самую крупную партию водки. Фото и видео

1.9т
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В городе Винники, Львовская область, уничтожили самую крупную партию алкогольных напитков – почти 14 тонн, или более 37 тысяч бутылок.

Стоимость уничтоженного спиртного составила 4 млн гривен, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Алкоголь уничтожили в рамках исполнительного производства о конфискации незаконно изготовленных спиртных напитков, что не соответствовали ГОСТу.

В Украине уничтожили партию водки

В Украине уничтожили партию водки

Минюст Украины

Так, были уничтожены такие поддельные марки водки, как "Рюмка золота", "Рюмка серебряная", "Золотая пшеничка", "Лесная песня", "Великая княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будем", "Забава", "Родная столица" и "Максимум".

В Украине уничтожили партию водки

В Украине уничтожили партию водки

Минюст Украины

"Сегодня мы уничтожаем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого "самопала" на прилавки магазинов", – заявил министр юстиции Денис Малюська.

В Украине уничтожили партию водки

В Украине уничтожили партию водки

Минюст Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время проверки складов одного из оптовых реализаторов ликероводочной продукции обнаружили водку с недействительными марками акцизного налога.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук объявил войну поддельному алкоголю.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Денис Малюська
Место
Украина Львов
Теги
алкоголь Министерство юстиции Украины
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Комментарии
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Junio Van
Junio Van
брешуть! отправили всушникам
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Выжрали
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Гоша Злой, лично я считаю водку величайшим злом на земле, на котором государство считает возможным зарабатывать к тому же
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, выжрать - это про вас)) представляю вашу истерику при таком видео))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео уничтожения
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