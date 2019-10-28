В Украине тюремщики зверски отомстили онкобольной заключенной

Работники одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины из мести жестоко избили онкобольную женщину.

Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook. В отношении них уже начали уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки).

Варченко добавила, что поводом послужило обращение представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

"По предварительной информации, работники упомянутого учреждения не обеспечили оказания медицинской помощи онкобольной заключенной. Женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело. ЕСПЧ обязал Украину принять меры по соблюдению требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее Конвенция), которой запрещено пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание", – отметила она.

После вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний.

"Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно, избили ее, причинив телесные повреждения. Как говорится в заявлении, женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что пожаловалась в ЕСПЧ", – добавила Варченко.

Следователи ГБР устанавливают все обстоятельства дела.

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