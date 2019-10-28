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28 октября • обновлено в 12:53
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В Украине тюремщики зверски отомстили онкобольной заключенной

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Работники одного из учреждений исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы Украины из мести жестоко избили онкобольную женщину.

Об этом сообщила первый замдиректора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook. В отношении них уже начали уголовное производство по ст. 127 УК Украины (пытки).

Варченко добавила, что поводом послужило обращение представителя Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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"По предварительной информации, работники упомянутого учреждения не обеспечили оказания медицинской помощи онкобольной заключенной. Женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело. ЕСПЧ обязал Украину принять меры по соблюдению требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее Конвенция), которой запрещено пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание", – отметила она.

После вердикта суда онкобольную заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний.

"Однако во время транспортировки работники учреждения, которые ее сопровождали, вероятно, избили ее, причинив телесные повреждения. Как говорится в заявлении, женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за то, что пожаловалась в ЕСПЧ", – добавила Варченко.

Следователи ГБР устанавливают все обстоятельства дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Солонянской исправительной колонии №21 на Днепропетровщине заключенные лишены возможности получать качественную медицинскую помощь. Люди буквально гниют заживо.

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