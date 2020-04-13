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13 апреля • обновлено в 14:20
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В Украине священников наказали за массовые службы в разгар карантина

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В Украине троих священников оштрафовали за нарушение карантина: скопление людей в храмах на Вербное воскресенье, 12 апреля.

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Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, отметив безответственность священнослужителей.

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"О вчерашнем скоплении людей в ряде церквей. Безответственность и неуважение к человеческому здоровью не имеет к Богу никакого отношения! Церковникам в трех случаях полицией вынесены административные штрафы. У нас свобода совести, но имейте же совесть!" – написал он.

Также Аваков добавил, что правоохранители изучают материалы по еще 12 аналогичным случаям нарушения карантина.

Напомним, что священник ПЦУ Александр Филипов, который 10 лет служил в инфекционной больнице, выступил против запрета людям ходить в храмы во время карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы МВД рассказал, что богослужения во всех храмах Украины всех конфессий из-за COVID-19 в ближайшее время будут проводиться только с участием священнослужителей и тех, кто обеспечивает онлайн-трансляцию.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
Министерство внутренних дел Украины
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