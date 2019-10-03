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3 октября • обновлено в 11:58
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В Украине суд отпустил предателя, сдававшего Крым России

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В Украине суд отпустил подозреваемого в участии в "самообороне Крыма" Степана Резуника.

Херсонский суд отпустил подсудимого под залог в 240840 гривен, передает "Крым.Реалии". Теперь Резуник должен отбыть в Киев, где он должен находиться по обязательству, возложенному судом.

"Он никуда бежать не собирается. Никто прятаться не будет", – рассказал адвокат Дмитрий Щербина.

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По решению суда Резуника обязан прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или в суд и соблюдать обязательства:

  • не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда

  • сообщать о смене места проживания

  • сдать на сохранение свой паспорт и другие документы для выезда из Украины и въезд в страну

Отметим, что Резуника задержали 11 июня 2019 года на пропускном пункте "Каланчак". Как рассказывала жена задержанного Ирина Резуник, ее супруг выезжал из оккупированного Крыма в Киев, чтобы "оформить визы для въезда в страны ЕС"​.

В базе сайта "Миротворец" есть информация, что Степан и Ирина Резуники принимали активное участие в аннексии Крыма и были награждены грамотой "за активное участие в выполнении боевых задач".

Грамота Резунику

Грамота Резунику

Миротворец

Кроме того, по данным "Миротворца", Ирина Резуник также была награждена грамотой "за активное участие в мероприятиях, проводимых РОО "Самооборона Севастополя" по сбору гуманитарной помощи Новороссии". В 2014 году баллотировалась от ЛДПР на российских выборах в депутаты подконтрольного Кремлю совета Балаклавского муниципального округа Севастополя.

Степан Резуник

Степан Резуник

Миротворец

Степан Резуник

Степан Резуник

Миротворец

Степан Резуник

Степан Резуник

Миротворец

Степан Резуник

Степан Резуник

Миротворец

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь участника незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" Степана Резуника Вера обратилась к правительству Украины с просьбой вернуть отца домой.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Тег
Крым
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Мир Миру
Мир Миру
Все правильно та гуманно. Нехай невиїзні "жеруть" російські грамоти. В часи СРСР Сталін, за яким у них ностальгія, розстрілював за зраду.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Предатели были на майдане! К рысы продали Украину п индосам.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Опять продажный судья не отказался от денег ......... чтобы вы все передохли корумпированные скоты
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