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В Украине создадут новую тактическую военную технику: какой она будет

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Государственное предприятие "Укравтобуспром" разрабатывает новый бронеавтомобиль Сavalier 4×4.

Отмечается, что это легкий тактический бронированный автомобиль (LTAV). При этом его также можно использовать в качестве транспортной платформы для легкого огнестрельного и ракетного оружия, средств связи и других систем обороны. Подойдет он и для разведки, пишет "Автоблог".

Автомобиль может быть оснащен башней или удаленной оружейной станцией.

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В качестве дополнительного оборудования можно также добавить разнообразную удаленную станцию, предназначенную для конкретного пользователя. Сavalier 4×4 весит 6,6 тонны и может вместить водителя и 6 пассажиров.

Конструкция корпуса V-образной формы обеспечивает беспрецедентную защиту экипажа от взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данном этапе в Украине разрабатывается новая современная военная техника: от крылатых ракет до боевых вертолетов и радиолокационных систем слежения.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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