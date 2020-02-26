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26 февраля • обновлено в 10:37
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В Украине сотни нарушителей закона ушли от наказания: печальные цифры

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В Украине из-за изменений в законодательстве квалификационная комиссия судей прекратила существование. В результате в стране ряд судов остался без служителей Фемиды.

В Высшем совете правосудия заявили, что пока не могут назначить новых судей на местах, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Ведется постоянная дискуссия с международными организациями в соответствии с законом о Высшем антикоррупционном суде. В частности, должны делегировать своих кандидатов в этой конкурсной комиссии. На сегодня мы таких кандидатур не получили", – пояснил председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко.

Андрей Овсиенко

Андрей Овсиенко

Скриншот

И пока в местных судах нет судей, то сотни дел просто пылятся на полках, а нарушители избегают наказания. Так, уголовные дела направляются в другие суды, но сотни административных и гражданских остаются без рассмотрения.

Например, в Радивиловском суде Ровенской области 724 административных нарушителя избежали наказания. Ведь согласно закону, если прошло три месяца со времени составления протокола, судить правонарушителя невозможно.

Из-за того, что в Радивиловском суде нет ни одного судьи, то некому рассудить спор между Вероникой Светличной и соцслужбами, которые настаивают на том, что женщину нужно лишить родительских прав и отобрать пятерых ее детей.

"Дом без света и отопления. Она злоупотребляла алкоголем, физически давила на детей. А на детские деньги кормила и поила мужчин", – сообщила глава Радивиловской Службы по делам детей Елена Писарева.

Вероника Светличная

Вероника Светличная

Скриншот

При этом сама горе-мать отрицала все обвинения, обливаясь слезами.

"Если я возьму и дам по жопе или накричу, ну слушайте, это что, означает, что надо забрать моих детей? Судей вообще нет", – отмечала Светличная.

Добавим, что в Высшем совете юстиции не ответили, когда изменится ситуация с судьями. В ведомстве надеются, что в марте появятся хотя бы международные эксперты, которые помогут сформировать квалификационную комиссию судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конституционный суд Украины признал неконституционной ликвидацию Верховного суда Украины в рамках судебной реформы 2016 года.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
У вас топ коррупционеров уже 20 лет не могут посадить, убийство уже 17 лет наследуются. И вы ещё чему-то удивляетесь
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