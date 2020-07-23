В Украине составят список военных-участников Революции Достоинства. Документ

В Украине от районных и городской военных комиссариатов требуют предоставить информацию о всех военнослужащих, которые были участниками событий Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Об этом говорится в распоряжении военкома Харьковского военного комиссариата Ю. Калушкина на выполнение телеграммы начальника штаба воинской части А1314 (г. Днепр), подписанном им 22 июля. Фото в Facebook поделился нардеп прошлого созыва ВРУ Дмитрий Линько, однако другие источники утверждают, что такие же требования разослали всем военкоматам в стране.

"Военкоматы проводят реестр среди военных тех, кто принимал участие в Революции Достоинства. Кто знает зачем?" – поинтересовался Линько.

В документе отмечается, что данные собирают для "обобщения информации" о таких военнослужащих и создания единой электронной базы. Стоит отметить, что в тексте выражение Революция Достоинства взято в кавычки. На выполнение требования командирам военкоматов дали четкий срок – до 17:00 23 июля.

"С целью сбора и обобщения информации о действующих военнослужащих подчиненных воинских частей, принимавших участие в "Революции Достоинства" на Майдане Независимости в 2013-2014 годах и создания единой электронной базы командирам частей до 17:00 23.07.2020 прислать утвержденные списки", – говорится в документе.

Документ о составлении списков военных-участников Революции Достоинства (Facebook Дмитрий Линько)

Майор ВСУ Роман Ковалев, который попал в скандал из-за критики в адрес президента Владимира Зеленского, назвал такие действия составлением списков "майдановцев" в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"Вам не послышалось: списки майдановцев действующих военнослужащих! Именно такой приказ своим подчиненным частям отдало командование оперативного командования "Восток". Но по моей информации инициатива принадлежит командованию Сухопутных войск ВСУ", – написал он в Facebook.

Распоряжение от командования воинской части А1314 (г. Днепр) (Facebook Роман Ковалев)

Экс-майор ВСУ Роман Ковалев добавил, что соответствующая информация – проверенная. По его словам, подтверждение поступило от частей и военкоматов, которые подчиняются командованию Сухопутных войск, со всей Украины.

"А я лишь напомню, что командующим Сухопутных войск ВСУ является господин генерал-лейтенант А. Сирский. Именно господин Сирский наказал меня за "критику Зеленского", а затем и уволил из рядов ВСУ", – подчеркнул он.

Пост Линько (Facebook Дмитрий Линько)

Пост Ковалева (Facebook Роман Ковалев)

Как сообщал OBOZREVATEL, подозреваемый в государственной измене экс-начальник Генштаба Украины генерал-полковник Владимир Замана дал пресс-конференцию по итогам судебного заседания, во время которой рассказал о попытках разгона Майдана в феврале 2014 года, давлении экс-президента Виктора Януковича, который убежал, и о неготовности ВСУ к началу войны.