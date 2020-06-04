В Украине сорвалось рассмотрение дела об убийствах на Майдане: детали

Святошинский районный суд Киева 4 июня не смог продолжить рассмотрение дела об убийстве 48 активистов на Майдане в феврале 2014 года.

А все потому, что у всех присяжных закончились полномочия. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Отмечается, что на заседание явились двое из пяти обвиняемых бывших "беркутовцев" и их адвокаты, а также прокуроры. В то же время судья Сергей Дячук заявил, что рассмотрение дела невозможно из-за отсутствия присяжных.

Рассмотрение дела о расстрелах на Майдане сорвалось

"Сейчас неизвестно о принятом решении по продлению полномочий присяжных, которые входят в состав суда. Трое основных из них являеются неотъемлемой частью суда", – сказал он.

Кроме этого, судья добавил, что Киевский городской совет еще не принял решение о продлении полномочий указанных присяжных, несмотря на то, что все документы были готовы еще с января этого года.

В результате суд перенес рассмотрение дела на 10 сентября.

Стоит отметить, что суд по делу об убийствах на Майдане находится на завершающей стадии – осталось допросить одного свидетеля, а также обвиняемых. Речь идет об убийствах активистов во время событий на Майдане в феврале 2014 года, когда силовики применили против протестующих огнестрельное оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева заочно арестовали в уголовном производстве по фактам организации убийств активистов на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства в 2014 году.