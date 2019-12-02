В Украине шторм уничтожил популярный курорт: видео после ЧП

В сети опубликовали видео, на котором показано последствия шторма, что обрушился на курортный поселок Кирилловка Запорожской области.

Запись на YouTube выложил пользователь "КреативныйMax". На показанных кадрах видно, к чему привели сильные порывы ветра. Многие летние сооружения на пляже оказались поврежденными. По берегу раскидало части строительного мусора.

Отметим, что состоянием на начало декабря базы отдыха на курорте все еще оставались затопленными.

Напомним, что с 20 по 22 ноября на Азовском побережье бурлила непогода, сильные порывы восточного ветра до 28 м/с, высота волн 1,5-2 м привели к повышению уровня воды на Федотовой косе в Кирилловке.

В результате шторма в Кирилловке затопило около 40 баз отдыха. В некоторых местах уровень воды достиг 80 метров.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября на побережье Азовского моря, в курортной Кирилловке случилась сильная буря.

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