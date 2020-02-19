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19 февраля • обновлено в 15:27
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В Украине решили защитить военные склады от взрывов: что известно

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Министерство обороны Украины взялось за строительство на территории военных складов страны бетонных хранилищ – для более надежного хранения боеприпасов и избежания чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, будет введен также их круглосуточный централизованный мониторинг. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Марценюк в интервью "Радио Свобода".

"Мы построим надежные хранилища – огромные бетонные саркофаги с мощными диагональными укреплениями, которые могут тушить взрывную волну", – сказал он, добавив, что в госбюджете уже предусмотрены на это значительные суммы.

Алексей Марценюк

Алексей Марценюк

По словам Марценюка, пока строятся несколько таких хранилищ на территории складов. При этом на определенных объектах в целом речь идет о 10-30 подобных "коробок".

"Строительство хранилищ убирает возможность физического несанкционированного доступа к боеприпасам", – подчеркнул замглавы Минобороны.

Он также заверил, что в ведомстве "изучили уроки прошлого", поэтому совершенствуют систему охраны на местах и вводят круглосуточный централизованный мониторинг всех военных складов.

"Охранный периметр складов должен иметь круглосуточное видеонаблюдение, должны быть башни, постовые, патрулирование, обход внешнего и внутреннего периметров. Также мы большие надежды возлагаем на наш единый центр мониторинга, с которого можно вести круглосуточное централизованное наблюдение за всеми объектами. Сейчас эта система уже запущена в тестовом режиме на части складов", – рассказал подробности Марценюк.

Отметим, что за годы независимости в Украине случилось более двух десятков чрезвычайных ситуаций на военных складах – пожары и взрывы привели к погибшим и раненым, а также нанесли ущерб на миллиарды гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, последнее ЧП на военных складах в Украине случилось 15 ноября – в Балаклее прогремели десятки взрывов, которые привели к гибели 2 военных.

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Автор
Марта Рок
Теги
взрывы на складах Министерство обороны Украины
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ефимов владимир
ефимов владимир
Вывод: воровать нечего со складов, своруем на строительстве.
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