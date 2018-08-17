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В Украине решилась судьба "доверенного лица" Путина

2.6тЧитать новость на украинском

Активистку Всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" Елену Одновол, которой инкриминировали подрывную деятельность против Украины, приговорили к трем годам условно.

Уже 17 августа она выйдет на свободу из СИЗО. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после телефонного разговора с украинской коллегой Людмилой Денисовой, пишет "Комсомольская правда".

Отмечается, что за осужденной в Херсон приедет мать. Российский омбудсмен также заявила, что "Одновол признала свою вину в совершении преступлений".

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"Однако суть этих преступлений мне не была доведена до сведения. Денисова обещала прислать приговор, как только он будет получен из суда", — утверждает она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 марта появилась информация о задержании гражданки Украины, которая незаконно организовывала сбор подписей в Крыму в поддержку выдвижения Путина на выборах президента.

Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Жаль, эту иуду надо к 20 годам за измену
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