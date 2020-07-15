В Украине разоблачили нелегальных производителей оружия: с обысками пришли на предприятие Укроборонпрома. Видео и фото

В Украине разоблачили крупную преступную группировку, которая изготовляла и сбывала оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Свою продукцию злоумышленники реализовывали через специальный сайт в интернете (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, в преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева.

Правоохранители осуществили оперативные закупки 25 килограммов пороха.

Проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов уголовного производства и их транспортных средствах. Изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы и оборудование для их изготовления.

"Проводятся 25 обысков в пяти областях Украины, в том числе на одном из предприятий Государственного концерна "Укроборонпром" и других частных предприятиях-посредниках, а также по месту жительства девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах. Во время обысков изъято более 200 кг пороха и служебную документацию с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних 3 лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тысяч гривен и 23 тысяч долларов", – сказано в сообщении.

В генпрокуратуре отметили, что по результатам проведения обысков решат вопрос о задержании лиц, причастных к совершению преступления, сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продукцию злоумышленники реализовывали через специальный сайт в интернете (Офис генпрокурора Украины)

Правоохранители осуществили оперативные закупки 25 килограммов пороха (Офис генпрокурора Украины)

Проводятся 25 обысков в пяти областях Украины (Офис генпрокурора Украины)

Правоохранители изъяли оборудование для изготовления боеприпасов (Офис генпрокурора Украины)

По результатам проведения обысков решат вопрос о задержании лиц, причастных к совершению преступления (Офис генпрокурора Украины)

Изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы (Офис генпрокурора Украины)

Во время обысков изъято более 200 кг пороха и служебную документацию (Офис генпрокурора Украины)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области задержан 48-летний священник, который продавал оружие и занимался изготовлением патронов. Он покупал стартовые пистолеты и переделывал их на боевые.