В Украине разоблачили нелегальных производителей оружия: с обысками пришли на предприятие Укроборонпрома. Видео и фото
Правоохранители раскрыли преступную группировку, которая торговала боеприпасами в интернете. Офис генпрокурора
В Украине разоблачили крупную преступную группировку, которая изготовляла и сбывала оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора. Свою продукцию злоумышленники реализовывали через специальный сайт в интернете (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По данным следствия, в преступную группировку входили жители Донецкой, Днепропетровской, Черкасской областей и города Киева.
Правоохранители осуществили оперативные закупки 25 килограммов пороха.
Проводятся обыски в четырех областях по адресам проживания фигурантов уголовного производства и их транспортных средствах. Изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы и оборудование для их изготовления.
"Проводятся 25 обысков в пяти областях Украины, в том числе на одном из предприятий Государственного концерна "Укроборонпром" и других частных предприятиях-посредниках, а также по месту жительства девяти членов преступной группировки, гаражных и складских помещениях, транспортных средствах. Во время обысков изъято более 200 кг пороха и служебную документацию с черновыми записями о незаконном сбыте пороха в течение последних 3 лет, а также наличные средства в сумме свыше 100 тысяч гривен и 23 тысяч долларов", – сказано в сообщении.
В генпрокуратуре отметили, что по результатам проведения обысков решат вопрос о задержании лиц, причастных к совершению преступления, сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Продукцию злоумышленники реализовывали через специальный сайт в интернете (Офис генпрокурора Украины)
Правоохранители осуществили оперативные закупки 25 килограммов пороха (Офис генпрокурора Украины)
Проводятся 25 обысков в пяти областях Украины (Офис генпрокурора Украины)
Правоохранители изъяли оборудование для изготовления боеприпасов (Офис генпрокурора Украины)
По результатам проведения обысков решат вопрос о задержании лиц, причастных к совершению преступления (Офис генпрокурора Украины)
Изъяты взрывчатые вещества, огнестрельное оружие, боевые припасы (Офис генпрокурора Украины)
Во время обысков изъято более 200 кг пороха и служебную документацию (Офис генпрокурора Украины)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области задержан 48-летний священник, который продавал оружие и занимался изготовлением патронов. Он покупал стартовые пистолеты и переделывал их на боевые.