В Украине разоблачили крупную сеть агентов России: все подробности

Военная контрразведка СБУ разоблачила деятельность российской агентурной сети и специального информационного подразделения Генштаба Вооруженных сил РФ на подконтрольной Украине территории Донбасса.

Об этом заявил руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, передает пресс-служба силовиков. Подробностями он поделился на брифинге.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что группа под кодовым названием "Сапфир" в Луганске по заданию российских кураторов организовывала подготовку и проведение антиукраинских информационных кампаний", – сообщили в контрразведке.

СБУ kriminalukraine.com.ua

Отмечается, что участники группы также занимались сбором и анализом информации о высшем руководстве Украины, Вооруженных Сил и других воинских формирований, сбором разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в ООС.

"Мы зафиксировали существенный рост активности этой группы накануне выборов президента Украины", – отметил Левченко.

Был рассекречен "куратор" этого информационного подразделения – кадровый сотрудник ГУ ГШ ВС РФ подполковник Сазонов Александр Алексеевич, оперативный псевдоним – "Павел Бодров".

По данным правоохранителей, в состав подразделения "Сапфир" входит пятнадцать идентифицированных членов незаконного вооруженного формирования так называемой "народной милиции ЛНР". Возглавляет группу завербованная военной разведкой России гражданка Украины – Василина Екатерина Геннадиевна.

Для дискредитации высшего военно-политического руководства Украины участники группы "Сапфир" осуществляли подготовку и распространение в социальных сетях фейковых материалов. В частности, был опубликован фейковый приказ Министерства обороны Украины о якобы приостановлении начисления всех дополнительных выплат военнослужащим Вооруженных Сил.

Сообщается, что агитаторы также размещали в соцсетях фейковые призывы от имени якобы патриотических сил к антиправительственным акциям направленных на борьбу с коррупцией и импичмент президента Украины, в том числе накануне выборов.

Еще одной целью "Сапфира" было разжигание межконфессионной вражды. Группа распространяла неправдивую информацию о Томосе ПЦУ.

Поставленные российской разведкой задачу группа выполняла при помощи специально зарегистрированных в соцсетях страниц как проукраинской, так и сепаратистской направленности, создав в общей сложности более пятидесяти аккаунтов и сто тридцать групп в соцсетях.

Как задокументировала СБУ, военная разведка РФ ставила четкие задачи по рассылке открыток для дискредитации Украины, сообщений с обвинениями командования ВС Украины в якобы сокрытии боевых потерь. По замыслу кураторов, это должно было привести к снижению морально-психологического состояния украинских военнослужащих, находящихся на линии соприкосновения, и их запугиванию.

Всего за время своего существования ими было сфабриковано и опубликовано в социальных сетях почти двенадцать тысяч фейковых информационных материалов антиукраинского характера. Сейчас СБУ проводится комплекс мероприятий по блокированию деятельности группы "Сапфир".

В результате проведенного расследования, сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с Главным управлением СБ Украины в Донецкой и Луганской областях задержали агентов-информаторов группы.

Изъяты были средства шпионской связи, секретная информация о ВСУ, около 20 сим-карт и символику РФ и "республик".

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или организации), фигурантам дела объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаевской области сотрудники СБУ разоблачили агентурную сеть, которую создали представители Генштаба ВС России.

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