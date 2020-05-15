В Украине разоблачили хакера, который воровал деньги у банков
Во Львовской области киберполиция разоблачила 22-летнего украинца, который с помощью самостоятельно созданной вредной программы выводил деньги пользователей иностранных банков.
Хакера установили сотрудники киберполиции совместно со следователями области и батальоном полиции особого назначения, под процессуальным руководством местной прокуратуры, сообщается на сайте МВД Украины.
Известно, что хакер вмешивался в банковские учетные записи. Подбирая пароли путем брутфорс атак, украинец выводил деньги клиентов с помощью криптовалют и электронных кошельков.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в транспортных средствах. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и наличные.
Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.
Злоумышленнику грозит до шести лет заключения. Досудебное расследование продолжается.
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Черновицкой области разоблачили двух братьев, которые похищали данные пользователей из разных стран с известных сайтов и продавали их.