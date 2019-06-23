В Украине разбился самолет с людьми

В Полтавской области совершил аварийную посадку и загорелся самолет Ан-2, в котором были люди.

По данным пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь удалось ликвидировать.

"23 июня около 10:00 вблизи с. Мельницы Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет Ан-2 с последующим возгоранием", — говорится в сообщении.

Остатки самолета ГосЧС

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Уточняется, что пострадали два члена экипажа самолета. Их в экстренном порядке госпитализировали. Информация о состоянии пострадавших не сообщается. В результате ЧП никто не погиб. Обстоятельства выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в аэропорту столицы Ливии во время военных столкновений сгорел украинский самолет АН-124 "Руслан", который принадлежал авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.

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