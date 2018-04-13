В Украине рассказали о перспективах восстановления ядерного статуса

Украина могла бы создать полный цикл производства как ядерного вооружения, так и ракетного, если бы задалась такой целью и выделила достаточное финансирование.

"Мы страна в плане ресурсов и экономики, довольно уникальная. Это позволяет нам организовать замкнутый цикл на территории нашей страны без внешних источников", – написал в блоге "Обозревателя" военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, у Украины есть плутоний, полный цикл ракетного производства и конструкторские бюро ракетостроения. Для возобновления ракетных войск государству нужно лишь построить обогатительную фабрику.

"Имея столько ядерных реакторов – не проблема один из них переориентировать. Почему закрыли Чернобыльскую станцию? Потому что одна из ее главных задач состояла в производстве оружейного плутония из обогащенного урана. На выходе реакторы выдавали 238-й плутоний. Но Европа настояла, чтобы их закрыли", – отметил Жданов.

При этом эксперт отмечает, что сейчас никто в мире не разрешит Украине легально и открыто создавать ядерное вооружение и потенциально становиться еще одним членом ядерного клуба.

"Хотя Израиль, за счет удаленности и грифа секретности, разработал, поставил в строй, а потом объявил на весь мир, что да, они являются обладателями ядерного оружия. И ничего не случилось", – резюмировал Жданов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Министерстве обороны допустили возвращение ядерного статуса Украины.