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В Украине рассекретили военных Путина, которые "брали" Крым: имена и фото

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Российские военные из 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России в Севастополе принимали активное участие в операции по захвату Крыма.

Данную информацию удалось узнать международному волонтерскому сообществу InformNapalm в ходе мониторинга страниц в соцсетях. "Роль подразделений обеспечения в операции захвата Крыма была весомой, ведь они осуществляют техническое и тыловое обеспечение всех видов вооруженных сил и отдельных родов войск ВС РФ", – поясняют там.

Отмечается, что в перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, это подразделение пока не фигурирует. "Расследование публикуется с целью дополнения базы данных определенных подразделений и должностных лиц, которым может быть сообщено о подозрении в совершении преступления против Украины", – заявили волонтеры.

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758-й ЦМТЗ

758-й ЦМТЗ

InformNapalm

В частности, фотодоказательства участия в операции захвата Крыма опубликовал на своей странице в соцсети российский военный Данилов Сергей Сергеевич, дата рождения – 25.07.1991 г., г. Сочи, Краснодарский край РФ.

К примеру, в альбоме Данилова есть фото наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма за подписью командира 758-го центра МТЗ полковника Алексея Николаевича Шишечкина. На следующей фотографии – Сергей Данилов с сослуживцем Владиславом Диденко, в обоих медали за оккупацию Крыма.

В Украине рассекретили военных Путина, которые "брали" Крым: имена и фото

"ВКонтакте" Сергея Данилова

В Украине рассекретили военных Путина, которые "брали" Крым: имена и фото

"ВКонтакте" Сергея Данилова

Сергей Данилов

Сергей Данилов

"ВКонтакте" Сергея Данилова

В Украине рассекретили военных Путина, которые "брали" Крым: имена и фото

"ВКонтакте" Сергея Данилова

В Украине рассекретили военных Путина, которые "брали" Крым: имена и фото

"ВКонтакте" Сергея Данилова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали подтверждение участия военных Черноморского флота России в аннексии Крыма в 2014 году. Все они служили в 184-й бригаде кораблей охраны водного района (184 БрКОВР).

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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Grin Ivan
Grin Ivan
25 тысяч молодых пацанов без единого выстрела выгнали из Крыма 60 тысяч киборгов сильнейшей Армии Европы и поставили на колени 2 млн украинцев. Что ж вы за народ то такой -украинци?
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Grin Ivan
Grin Ivan
Герои России.Богатыри.От которых бежали украинские киборги стреляя задом.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Существование медали "За возврат Крыма", которой были награждены военнослужащие эрэфии прямо указывает на то, что мирное население к этому событию отношения не имеет. Да и даты на медали не соответствуют дате проведения референдума. Так что имеет место подлый захват чужой территории, что вполне соответствует менталитету замызганных московитов! А крымчан просто жалко... ведь угроза ядерной бомбардировки их эрэфией сохранилась.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Gordon Yury, Да ты шо...Животное и когда нас начнут бомбовать???
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