В Украине рассекретили военных Путина, которые "брали" Крым: имена и фото

Российские военные из 758-го центра материально-технического обеспечения Черноморского флота России в Севастополе принимали активное участие в операции по захвату Крыма.

Данную информацию удалось узнать международному волонтерскому сообществу InformNapalm в ходе мониторинга страниц в соцсетях. "Роль подразделений обеспечения в операции захвата Крыма была весомой, ведь они осуществляют техническое и тыловое обеспечение всех видов вооруженных сил и отдельных родов войск ВС РФ", – поясняют там.

Отмечается, что в перечне подразделений ВС РФ, причастных к захвату Крыма, объявленном военной прокуратурой Украины, это подразделение пока не фигурирует. "Расследование публикуется с целью дополнения базы данных определенных подразделений и должностных лиц, которым может быть сообщено о подозрении в совершении преступления против Украины", – заявили волонтеры.

758-й ЦМТЗ InformNapalm

В частности, фотодоказательства участия в операции захвата Крыма опубликовал на своей странице в соцсети российский военный Данилов Сергей Сергеевич, дата рождения – 25.07.1991 г., г. Сочи, Краснодарский край РФ.

К примеру, в альбоме Данилова есть фото наградного удостоверения к медали за оккупацию Крыма за подписью командира 758-го центра МТЗ полковника Алексея Николаевича Шишечкина. На следующей фотографии – Сергей Данилов с сослуживцем Владиславом Диденко, в обоих медали за оккупацию Крыма.

"ВКонтакте" Сергея Данилова

"ВКонтакте" Сергея Данилова

Сергей Данилов "ВКонтакте" Сергея Данилова

"ВКонтакте" Сергея Данилова

"ВКонтакте" Сергея Данилова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали подтверждение участия военных Черноморского флота России в аннексии Крыма в 2014 году. Все они служили в 184-й бригаде кораблей охраны водного района (184 БрКОВР).

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