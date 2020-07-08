В Украине раскрыли стратегию России по наступлению и назвали вероятные направления

Вероятность атаки Украины со стороны России сейчас есть, но вряд ли страна-агрессор решится в нынешних условиях на полномасштабное наступление с нескольких направлений.

Об этом заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, сообщили на сайте волонтерского фонда "Повернись живим". Он отметил, что отвергать такой вариант нельзя, однако не стоит и переоценивать боеспособность противника.

"Россия и дальше наращивает военные силы вблизи наших границ и на оккупированных территориях. Она и дальше накачивает военные мышцы. Объективно наша власть права, когда говорит, что такая вероятность есть. Они могут по тем или иным причинам решиться на проведение определенной операции, однако вряд ли рассчитывают на большую войну, большую операцию, длительную крайней мере", – считает Машовец.

По его словам, РФ вполне может прибегнуть к военной операции оперативно-тактического масштаба, использовать высокоточное оружие со своей территории, устроить обострение на Донбассе или попробовать проложить путь к воде на юге Украины.

"Страна-агрессор должен обладать определенными ресурсами для ведения широкомасштабной военной кампании. Это во-первых. Во-вторых, пока Россия однозначно способна на блицкриг, на молниеносную военную операцию, однако вряд способна вести длительные широкомасштабные боевые действия. Ведь ее экономика, ее ресурсные запасы просто не соответствуют таким требованиям", – убежден эксперт.

Подобного мнения придерживается и представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук. Он считает, что мобилизационные мероприятия РФ могут свидетельствовать о возможном нападении.

"Цель уже понятно какая – это Херсонская дамба и выход на воду Северокрымского канала, но это не основная цель, основная цель – это прямой коридор с городом Одесса, Мариуполь, Геническ и Бердянск – так называемый сухопутный коридор в Приднестровье. Второй путь – что это действия под учения "Кавказ-2020", которые будут достаточно мощными в этом году", – сказал Макарук, добавив, что наиболее вероятными целями Кремля пока являются рейтинги Путина и отработка военной логистики в оккупированные Донбасс и Крым.

Со своей стороны Машовец напомнил, что Украина сейчас в совершенно другом состоянии, чем она была в 2014 году, и ее готовность противостоять агрессору несравненна.

"России не удалось достичь своих целей тогда, когда Украина была фактически в состоянии хаоса и с мощными признаками неуправляемости, а сейчас говорить о каких-то шансах на успех достаточно сложно", – говорит координатор "Информационного сопротивления".

Макарук же отметил, что крупнейшими украинскими союзниками сейчас являются Турция и Польша, однако в случае серьезного нападения Запад не сможет не отреагировать. К тому же, Украина также готовится к нападению.

"Если он (Путин. – Ред.) пойдет в атаку, это для них будет очень кровопролитно, они погубят много людей... Николаев – это город, где наибольшее количество военных частей в Украине. 79-я стоит (отдельная Николаевская десантно-штурмовая бригада. – Ред.), артиллеристы стоят под Херсоном, в Чернобаевке полк вертолетчиков (11-я отдельная бригада армейской авиации "Херсон". – Ред.), Мелитопольская бригада транспортной авиации, ЗРК-шники (зенитные ракетные войска. – Ред.), возле Чаплынки куча военных частей постоянно развернуты, капониры сделаны, артиллерия наша пристрелялась, погранцы еще стоят. Кроме того, мобилизационный резерв морской пехоты развернут", – рассказал представитель InformNapalm.

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