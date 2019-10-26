В Украине раскрыли крупную схему продаж авто: замешано МВД

В селе Розсошенцы под Полтавой полиция разоблачила группу лиц под руководством менеджера Министерства внутренних дел, которые подозреваются в продаже автомобилей из штрафплощадки.

Об этом идет речь в материале местного издания "Полтавщина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что за год предполагаемые злоумышленники успели реализовать транспортные средства более чем на 2 млн гривень. Одним из участников группировки было служебное лицо госпредприятия.

Штрафплощадка в Розсошенцах Полтавщина

В начале октября 2019 трем фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений. Сейчас им избрали меры пресечения. Должностное лицо суд взяли под стражу с правом внесения залога в размере 153,7 тыс грн, остальные – находятся под домашним арестом в ночное время суток.

Согласно реестру судебных решений и портала "Судебная власть", подозреваемые – это уже бывший и.о. директора Полтавского филиала госпредприятия МВД Украины "Информ-Ресурсы" Дмитрий Гнитий и бывшие предприниматели Анатолий Костыря и Сергей Олейник.

Гнитий работал на должности руководителя учреждения, которое занимается штрафплощадкой вблизи управления патрульной полиции Полтавы.

Следствие установило, что в 2018-2019 годах при содействии чиновника группа лиц избавилась не менее чем от 10 автомобилей на общую сумму 2,2 млн грн. Стоимость транспортных средств определяли их владельцы.

Сообщается, что из разных регионов Украины попадали на штрафплощадку при разных обстоятельствах: были изъяты из-за задолженности, судебные разбирательства, в качестве вещественного доказательства по делу и тому подобное. Сценарий исчезновения был один. Гнитий, как руководитель, якобы приказывал охранникам площадки выпустить с территории машины. Их грузили на эвакуаторы и везли в неизвестном направлении. Потом продавали третьим лицам.

Следствию также удалось установить личность одного из покупателей – это был житель Кременчуга, который заплатил за авто $3500.

В Полтаве раскрыли преступную схему продаж авто Полтавщина

В Полтаве продавали авто со штрафплощадки Полтавщина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киевлянка организовала масштабную преступную схему, при помощи которой выманила у украинцев около 10 миллионов гривен. Она и еще 4 лица под видом продажи автомобилей занимались мошенничеством.

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