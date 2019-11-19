В Украине простились с погибшими в Балаклее саперами. Фото

Во вторник, 19 ноября, в Ахтырке (Сумская область) прошло прощание с погибшими в Балаклее саперами Дмитрием Мовчаном и Денисом Ярмаком.

Прощание с военными состоялось в помещении клуба воинской части, передает "Укринформ".

У погибшего прапорщик Мовчана остались двое маленьких детей, у Ярмака – мать. Обоим военным было по 27 лет.

Отметим, что 19 ноября распоряжением городского головы объявлено днем ​​траура по погибшим в Балаклее военным. Провести в последний путь военнослужащих пришли многие жители города и боевые побратимы погибших.

В знак скорби по погибшим приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города.

Прощание с погибшими военными Укринформ

Прощание с погибшими военными Укринформ

Прощание с погибшими военными Укринформ

Прощание с погибшими военными Укринформ

Как сообщал OBOZREVATEL:

ЧП произошло 15 ноября. Прогремело около 25 взрывов.

В результате ЧП на военном складе в Балаклее погибли еще двое военных: прапорщик Дмитрий Мовчан и старший солдат Денис Ярмак.

17 ноября в больнице Харькова скончался еще один пострадавший от взрывов в Балаклее – 43-летний старший солдат Сергей Подуфалов.

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