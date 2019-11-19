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19 ноября • обновлено в 17:35
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В Украине простились с погибшими в Балаклее саперами. Фото

1.9т
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Во вторник, 19 ноября, в Ахтырке (Сумская область) прошло прощание с погибшими в Балаклее саперами Дмитрием Мовчаном и Денисом Ярмаком.

Прощание с военными состоялось в помещении клуба воинской части, передает "Укринформ".

У погибшего прапорщик Мовчана остались двое маленьких детей, у Ярмака – мать. Обоим военным было по 27 лет.

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Отметим, что 19 ноября распоряжением городского головы объявлено днем ​​траура по погибшим в Балаклее военным. Провести в последний путь военнослужащих пришли многие жители города и боевые побратимы погибших.

В знак скорби по погибшим приспущен Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города.

Прощание с погибшими военными

Прощание с погибшими военными

Укринформ

Прощание с погибшими военными

Прощание с погибшими военными

Укринформ

Прощание с погибшими военными

Прощание с погибшими военными

Укринформ

Прощание с погибшими военными

Прощание с погибшими военными

Укринформ

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Автор
Тимур Григоренко Тимур Григоренко
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Трут кометы ссуки …. Но это было плановое уничтожение негодных боеприпасов и негодных саперов ...
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1
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Николаев Олег
Николаев Олег
Турчинов прислал соболезнования? Человек, который начал вoйну, и из-за которого все эти трупы.
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6
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Пигин Макс
Пигин Макс
У нерабов ещё один повод брякнуться на четыре кости... Ох и любят они это дело!
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