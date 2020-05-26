В Украине прошли 45 санкционированных обысков по делу криминального авторитета Андрея Недзельского ("Неделя"/"Львовский"), в ходе которых полицейские изъяли $400 000 "воровского общака".

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции. Напомним, в октябре 2019 года в Киеве "вора в законе" побили и "раскороновали" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В Украине повели обыски по делу Андрея "Недели" Коллаж

В рамках уголовного производства, которое расследуется по факту умышленного убийства (подозрение заочно сообщено Недзельскому), нашли деньги, оружие, "черновые" записи и документы. Они могут свидетельствовать о совершении и других преступлений.

Было обнаружено также драгоценные и ценные вещи, автомобили, в том числе и бронированные, компьютерную технику, старинные иконы и предметы сакрального искусства.

Оперативники и следователи провели обыски по местам проживания подозреваемого, лиц из его окружения и в их автомобилях на территории нескольких областей.

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Расследование касается убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением головы обнаружили в автомобиле в центре столицы в начале октября 2009 года.

Жертва, по данным следователей, – друг и бизнес-партнер подозреваемого. Мужчины познакомились во время преступной деятельности.

Андрей Недзельский Украина криминальная

Между ними возник финансовый конфликт, что и могло стать причиной убийства. К тому времени Андрей "Львовский" стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его друг собирался инициировать "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира.

Если бы собрание состоялось, подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому он решил избавиться от знакомого.

npu.gov.ua

npu.gov.ua

По данным копов, в тщательно спланированном убийстве участвовали и другие преступники. Через некоторое время Недзельского задержали, но отпустили из-за отсутствия доказательств.

В октябре 2012 года подозреваемого "короновали" и предоставили статус "вора в законе", что позволило ему контролировать деятельность преступных групп, "теневые" схемы реального сектора экономики и отвечать за криминальный "общак".

npu.gov.ua

npu.gov.ua

npu.gov.ua

Пресс-служба подчеркнула, что работа над делом была секретной и проводилась в течение шести месяцев.

В частности, был проведен ряд экспертиз, допросов свидетелей и очевидцев, анализ телефонных соединений и маршрутов передвижения подозреваемого, погибшего, других участников преступления, установлены их места жительства.

Также правоохранители установили место нахождения части средств "общака" – в банковской ячейке одного из финансовых учреждений.

npu.gov.ua

Андрею "Львовскому" по делу об убийстве может грозить от 7 до 15 лет заключения.

В связи с отсутствием подозреваемого на территории Украины подготовлены материалы для его объявления в международный розыск.

Напомним, в конце 2019 года Верховная Рада приняла законопроект №2513, инициированный президентом Владимиром Зеленским, согласно которому для "воров в законе" предусмотрена уголовная ответственность.

Как писал OBOZREVATEL, недавно на выезде из Кривого Рога Днепропетровской области копы задержали криминального авторитета по кличке "Дед", ранее сбежавшего из суда.

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