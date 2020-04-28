В Украине произошло землетрясение: названо место эпицентра

Тимур Григоренко Расследования 08:58, 28.04.2020 Обновлено: 10:04, 28.04.2020

В Украине в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

Происшествие случилось в ночь на 28 апреля в 1:07, сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что толчки были такой силы, что могли ощущаться внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.

Напомним, что в ночь на субботу, 25 апреля, в Одесской области произошло землетрясение. Сейсмологи сообщили о трех толчках магнитудой 4,72, 4,9 и 5,3, эпицентр которых находился в так называемой зоне Вранча (Румыния).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье в районе Ужгорода 19 апреля произошло сразу два землетрясения.

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