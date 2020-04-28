Главная Новости
28 апреля • обновлено в 09:29
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Украине произошло землетрясение: названо место эпицентра

Читать материал на украинском

В Украине в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7 по шкале Рихтера.

Происшествие случилось в ночь на 28 апреля в 1:07, сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

"Источник землетрясения находился в районе города Ужгород Закарпатской области на глубине 3 км", – говорится в сообщении.

Отмечается, что толчки были такой силы, что могли ощущаться внутри помещения, особенно на верхних этажах зданий.

В Украине произошло землетрясение: названо место эпицентра

Напомним, что в ночь на субботу, 25 апреля, в Одесской области произошло землетрясение. Сейсмологи сообщили о трех толчках магнитудой 4,72, 4,9 и 5,3, эпицентр которых находился в так называемой зоне Вранча (Румыния).

Как сообщал OBOZREVATEL, на Закарпатье в районе Ужгорода 19 апреля произошло сразу два землетрясения.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Ужгород
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Виктор Виктор
Виктор Виктор
Подземные войска Путина идут в наступление?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
У какого то рагуля в схроне пердак рванул.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Путин испытывает сейсмологическое оружие?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги