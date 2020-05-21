В Украине призовут в армию офицеров запаса: кому готовиться

В июне-июле 2020 года в ряды украинской армии на три месяца призовут полтысячи офицеров запаса, ранее не проходивших военную службу. К участию в ООС они привлекаться не будут.

Соответствующий приказ №157 от 19 мая этого года подписал министр обороны Андрей Таран. Об этом сообщает Главное управление персонала Генштаба ВСУ на странице в Facebook.

Согласно документу, по 16 военно-учетным специальностям будут подлежать призыву 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу.

В июне-июле в армию призовут 500 офицеров запаса – Генштаб ВСУ

Отмечается, что офицеров будет назначено на должности слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев.

Планируется, что подготовка призванных офицеров на курсах переподготовки и повышения квалификации начнется с 2 июля 2020 года.

"Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты Отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их освобождения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных Сил Украины офицерским составом", – говорится в сообщении.

В то же время после завершения подготовки предусматривается назначение офицеров на должности в воинские части Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что привлечение призывных офицеров к проведению Операции Объединенных сил возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта о прохождении военной службы.

Также в Генштабе добавляют, что на таких призывников распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Кроме этого, за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и формы собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL: