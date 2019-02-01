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''В Украине привлекали инопланетян?'' В Крыму возмутились дорожным ''нано-салатом из кукурузы''. Фотофакт

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В столице незаконно аннексированного Крыма Симферополе появилась новая дорожная разметка.

Холодный пластик со светоотражающими частицами начали наносить 30 января, пишет в Twitter RoksolanaToday&Крым.

"Севастопольская/Чехова. Срок эксплуатации на сайтах производителей - от 6-ти месяцев до 2-х лет", - сказано в подписи к фото, на котором новая пешеходная "зебра" уже раскрошилась.

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Дорога в Крыму

Дорога в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым

Комментаторы возмущаются и вспоминают, что украинская разметка благополучно держится уже 7 лет.

"Всего лишь до 2 лет? Украинская 7-й год держится героически, причем, и денег таких не было. Там инопланетян привлекали? Почему все время какой-то разводняк тулят? Обещали же лучше, потому что был отстой. И где эти нано-технологии и чудеса благоустройства?", - пишет пользователь Татьяна Александровна.

"Симферополь. Вот это супер-нано! Как будто салат из кукурузы. Как будто его кто-то вырвал", - пишут в комментариях.

''В Украине привлекали инопланетян?'' В Крыму возмутились дорожным ''нано-салатом из кукурузы''. Фотофакт

Дорога в Крыму

Дорога в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым.

Дорога в Крыму

Дорога в Крыму

Twitter RoksolanaToday&Крым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму забили тревогу из-за грядущей катастрофы с мусором.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
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