В Украине прикрыли крупнейший транзит наркотиков в Европу: фото и видео

Служба безопасности Украины совместно с правоохранителями из Румынии и Германии разоблачила международный канал контрабанды героина через Украину в Евросоюз.

На Закарпатье была проведена масштабная спецоперация по перекрытию транзита наркотиков, сообщает пресс-служба СБУ.

Силовикам удалось задержать одного из активных участников группировки, который должен был переместить оптовую партию героина из обустроенных в пограничной зоне "транзитных баз" в Европу. У него изъяли более 120 кг наркотиков общей стоимостью на "черном рынке" почти 10 млн евро.

Новости В Запорожской области у мужчины нашли крупную партию наркотиков

Пресс-служба СБУ

Отмечается, что эта спецоперация стала очередным этапом обезвреживания транснационального наркотрафика, организованного уроженцами одной из стран Юго-Западной Азии.

Пресс-служба СБУ

Пресс-служба СБУ

Отметим, 4 марта в Румынии задержали граждан Нидерландов, которые пытались вывезти из Украины в Европу 84 кг героина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СБУ изъяла на Полтавщине крупнейшую партию метадона в истории Украины.

На Черкасчине СБУ разоблачила нарколабораторию, в которой изъяли более 15 кг амфетамина, почти 40 литров прекурсоров, лабораторное оборудование, химические компоненты и реактивы, а также 150 тысяч гривен выручки с наркоторговли.

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