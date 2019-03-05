В Украине предложили создать "оружие возмездия" против России: что известно

Украине нужно создать ракеты малой дальности для сдерживания агрессии России, которые станут "оружием возмездия".

Об этом в эфире NewsOne рассказал бывший полковник СБУ в отставке, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков, отметив, что такое возможно после приостановки Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Украине надо оружие малой дальности, как я сказал, от 500 до 1000 километров. То есть это оружие сдерживания и нападения", – отметил он.

Эксперт добавил, что такую ракету малой дальности на промышленных мощностях завода "Южмаш" построить можно. В Украине уже проводятся опытные конструкторские разработки и проходят полигонное испытание ракеты "Гром-2", производство которых заказала Саудовская Аравия. Но дальность таких ракет – до 300 км. Сейчас в Украине есть все возможности, чтобы начать строить новые ракеты. Однако для их производства власти необходимо принять военно-политическое решение, рассказал Стариков.

"Гром" – оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разрабатываемый конструкторским бюро "Южное". Характеристики ракеты позволяют поражать наземные, морские и воздушные цели в зависимости от установленной боевой части и системы наведения.

Пусковая установка "Гром" Википедия

"Гром-2" – мобильная пусковая установка с двумя ракетами типа "земля-земля" на шасси пятиосевого грузового автомобиля высокой проходимости, разработанного для комплекса "Гром" в Днепре.

Как сообщалOBOZREVATEL, Украина заявила о готовности к созданию ракет.

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