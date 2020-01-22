Главная Новости
22 января • обновлено в 08:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Украине предложили сократить срок службы в армии

2.3т
Читать материал на украинском

В Украине необходимо сократить срок службы в армии, а также найти способ привлечь к ней широкие слои населения.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр обороны Андрей Загороднюк. "Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, – они получат опыт", – сказал он.

Новости
"Надо перестать стрелять – маразм!" Зеленского упрекнули в масштабных потерях ВСУ на Донбассе

Служба в армии

Служба в армии

ТСН

По его словам, есть идея преподнести срочную службу как "абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально".

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк также заявил, что Украина выступает против полного разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит "Минским соглашениям" и приведет к заморозке конфликта.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Министерство обороны Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
20
12
Смешно
7
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
"абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально" - ага, там круглое носят а квадратное катают)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Просто любопытно,а этот министр обороны сам то в армии служил?А то как-то странно звиздеть об "абсолютно уникальном жизненном опыте",не получив его самим.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги