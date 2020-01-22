В Украине предложили сократить срок службы в армии

В Украине необходимо сократить срок службы в армии, а также найти способ привлечь к ней широкие слои населения.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр обороны Андрей Загороднюк. "Конечно, есть смысл уменьшать срок. Многие не хотят, потому что это очень долго, у них есть какие-то жизненные планы и так далее. Если мы введем систему, когда это будет гораздо меньший срок – это будет качественная подготовка, служба в боевых частях – но не в зоне ООС, – они получат опыт", – сказал он.

Служба в армии ТСН

По его словам, есть идея преподнести срочную службу как "абсолютно уникальный жизненный опыт, полезный физически и морально".

"Я за то, чтобы привлекать широкие слои населения к армейской службе. Это должно быть в нашей стратегии. Политика еще нарабатывается", – пояснил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Загороднюк также заявил, что Украина выступает против полного разведения сил и средств по всей линии разграничения на Донбассе, поскольку это противоречит "Минским соглашениям" и приведет к заморозке конфликта.

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