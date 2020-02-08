В Украине появятся новые военные базы по стандартам НАТО: что известно

В Украине запланировано строительство двух новейших военных баз по стандартам НАТО. Также появятся мобильные военные городки.

Такое заявление сделал министр обороны Андрей Загороднюк в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, новые базы будут строить в Мариуполе и Северодонецке.

В Украине появятся новые военные базы по стандартам НАТО "Цензор.нет"

"Еще одним интересным и новейшим проектом, который мы вскоре презентуем широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих", – сказал он.

По словам министра, в случае необходимости военные смогут быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. К примеру, в таких модульных городках на второй линии смогут расположиться танкисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе первого этапа реформирования Вооруженных сил Украины были созданы новые командования и назначены их командующие.

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