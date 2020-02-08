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9 февраля • обновлено в 02:56
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В Украине появятся новые военные базы по стандартам НАТО: что известно

2.3т
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В Украине запланировано строительство двух новейших военных баз по стандартам НАТО. Также появятся мобильные военные городки.

Такое заявление сделал министр обороны Андрей Загороднюк в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, новые базы будут строить в Мариуполе и Северодонецке.

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В Украине появятся новые военные базы по стандартам НАТО

В Украине появятся новые военные базы по стандартам НАТО

"Цензор.нет"

"Еще одним интересным и новейшим проектом, который мы вскоре презентуем широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих", – сказал он.

По словам министра, в случае необходимости военные смогут быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. К примеру, в таких модульных городках на второй линии смогут расположиться танкисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе первого этапа реформирования Вооруженных сил Украины были созданы новые командования и назначены их командующие.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Теги
НАТО Министерство обороны Украины
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Пети Moщи
Пети Moщи
Создадут))) сомневаюсь, а вот то что pacnилять к гадалке не ходи)))
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Mega Death
Mega Death
В НАТО в курсе, что украинские папуасы все секреты продадут при первой возможности?)
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