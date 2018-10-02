''Не доживу до двадцати'': в Украине зафиксирована вспышка детских суицидов

В Украине за один день покончили жизнь самоубийством сразу трое детей.

Об этом 2 октября сообщил в Facebook первый заместитель руководителя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Что-то мы взрослые где-то недорабатываем. Только за вчера в трех областях: Днепропетровской, Запорожской и Киеве – самоубийством покончили жизнь три ребенка, 2000-го, 2004-го и 2005 годов рождения, выпрыгнув из многоэтажных домов", – написал Аброськин.

Кроме того, по его словам, утром 2 октября покончили с жизнью две девушки в Мариуполе, 2002 и 2004 года рождения, прыгнув с крыши многоэтажного дома.

"Оставили предсмертную записку со словами "я устала ... и не доживу до двадцати лет", – добавил замглавы Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украину накрыла волна суицидов.