В Украине поймали сразу трех ''воров в законе'': подробности масштабной облавы

Полицейские прекратили преступную деятельность трех "воров в законе" на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, все они - иностранцы, прибывшие с целью осуществления контроля над деятельностью определенных преступных группировок.

Так, сотрудники криминальной полиции выяснили, что 41-летний мужчина, известный в криминальных кругах под прозвищем "Джейран Хонский", пытался попасть в Украину, чтобы управлять преступными группами по незаконному завладению автотранспортом.

Правоохранители задержали вора прямо в аэропорту Харькова, мужчину вернули рейсом в Стамбул. СБУ запретила ему въезд на территорию нашего государства на пять лет.

Вторые два вора уже неоднократно выдворялись с территории Украины, но незаконным путем возвращались в страну снова.

В частности, 36-летнего "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский" в апреле этого года уже принудительно выдворяли из Украины с запретом въезда до 2021 года.

Однако он незаконно вернулся для контроля за преступными группировками, которые совершают квартирные кражи.

"Тенго" задержали в Киеве и поместили в пункт временного пребывания иностранцев.

Третий "вор в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский" прибыл на территорию Киевского региона для контроля за преступными группами своих земляков. Его принудительно выдворили за пределы нашей страны и запретили въезд на 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники управления "К" СБУ задержали и выдворили из Украины "вора в законе".