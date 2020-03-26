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26 марта • обновлено в 16:27
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В Украине поймали экс-работника МВД, завербованного российскими спецслужбами

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Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Днепре завербованного российскими спецслужбами бывшего сотрудника украинского Министерства внутренних дел.

Как сообщила пресс-служба СБУ, житель Днепропетровской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России.

Агент ФСБ РФ

Агент ФСБ РФ

ssu.gov.ua

"По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории области", – говорится в сообщении.

Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам по отработанным каналам связи.

Во время обысков в квартире задержанного сотрудники СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с ФСБ.

В Украине поймали экс-работника МВД, завербованного российскими спецслужбами

ssu.gov.ua

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре СБУ задержала интернет-агитатора, который за деньги Москвы нагнетал коронавирусную истерику в Украине.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Днепр
Теги
Служба безопасности Украины ФСБ
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Генечин Владимир
Генечин Владимир
Нужно таких вот убивать!!!
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Во время обысков в квартире задержанного сотрудники СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с ФСБ" .....письменный договор и удостоверение сотрудника ФСБ ?!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Это был я ,не верьте Обоссу!!
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Себостьян Прейро, так как твой рот при общении с теми дальгобойщиками был занят , я могу поверить , что ты что-то слышал . Но твое чавканье при сосании навряд ли позволило тебе всё расслышать
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Oleg Oleg, не ври. Ты в это время брал на клык у дальнобойщиков мне они рассказывали
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