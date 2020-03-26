В Украине поймали экс-работника МВД, завербованного российскими спецслужбами

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила в Днепре завербованного российскими спецслужбами бывшего сотрудника украинского Министерства внутренних дел.

Как сообщила пресс-служба СБУ, житель Днепропетровской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России.

Агент ФСБ РФ ssu.gov.ua

"По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории области", – говорится в сообщении.

Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам по отработанным каналам связи.

Во время обысков в квартире задержанного сотрудники СБУ обнаружили доказательства его сотрудничества с ФСБ.

ssu.gov.ua

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре СБУ задержала интернет-агитатора, который за деньги Москвы нагнетал коронавирусную истерику в Украине.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!