Украинская контрразведка поймала агента ФБС, пытавшегося купить секретные данные
Украинская контрразведка поймала жителя Луганщины, который по заданию ФСБ установил контакты с военнослужащими ВС в районе Операции Объединенных сил, предложив им продать секретные сведения.
Данные, в частности, касались перспективных отечественных военных разработок в ракетостроительной отрасли, сообщила пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
О предложении агента ФСБ украинские военные проинформировали соответствующую спецслужбу.
Правоохранители задержали жителя Луганщины 6 мая при попытке передачи мессенджером представителям ФСБ РФ секретной технической документации.
"По заключению экспертов, информация, которая могла попасть к российской спецслужбе, содержит сведения, составляющие государственную тайну Украины. Их разглашение могло нанести существенный ущерб обороноспособности нашего государства", – сказано в сообщении.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (госизмена)УК.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Первоочередные следственно-оперативные действия проводятся под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области.
Как писал OBOZREVATEL, ранее СБУ разоблачила в Днепропетровской области трех интернет-агитаторов, которые призывали украинцев к протестам против карантина.