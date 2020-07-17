За год в Украине поймали за рулем 116 тысяч пьяных водителей, – Геращенко

В Украине за прошлый год за пьяное вождение было задержано 116 тыс. человек.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 17 июля сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Программа транслировалась в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

С 1991 по 2019 год в стране 174 095 человек погибли в ДТП. За этот период произошло 1 088 241 аварий, в которых пострадали 1 264 657 человек, добавил замминистра.

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Он также показал график снижения скорости на участках дорог, где были установлены камеры.

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"Причина пьянства за рулем на самом деле очень глубокая. Это вопрос воспитания, вопрос культуры…

За прошлый год, вдумайтесь, задержано 116 тыс. человек! И это только те, кого патрульные нашли, задержали и составили протокол. Это ж сколько миллионов раз украинцы садились за руль в нетрезвом состоянии! Просто мы же не всех могли найти", – подчеркнул Геращенко.

Трансляция эфира:

Как писал OBOZREVATEL, за 45 дней работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения скорость автомобилей в местах установки камер сократилась в 5 раз, а в бюджет Украины уже поступило 52 миллиона гривен штрафов.