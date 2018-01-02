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В Украине похвастались запуском нового дрона США на Донбассе

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1 января на Донбассе успешно запустили новый беспилотный дрон США.

Об этом сказано на странице сообщества "Мілітарний портал" в Twitter.

"С кем Новый Год встретишь - с тем его и проведешь. 1 января беспилотный дрон США уже проводит разведку в зоне АТО", – сказано в сообщении.

В сети также отметили, что западные партнеры мониторили не только зону АТО. Дроны долетели до оккупированного Россией Крыма.

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Тем временем в паблике "Рогозин на орбите отметили", дроны RQ-4 Global Hawk и патрульный Boeing P-8 Poseidon ВМС США пролетели практически одновременно над Крымом и Донбассом.

Как сообщал "Обозреватель", 13 декабря в Украине испытали уникальный беспилотный летательный аппарат Sparrow-LE.

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Темы
Российско-украинский конфликтВоенная помощь УкраинеАТО на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДонбассаКрым
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